In Jordanien zeigte sich Prinz William nicht von seiner besten Seite

Doch warum verhielt William sich so, wie er es tat? Darauf fehlt selbst Judi James die Antwort. Die Fans vermuten jedoch, dass der Prinz von Wales merkte, dass sich hinter seiner Frau langsam eine Schlange an weiteren Gratulantinnen und Gratulanten bildete, die ebenfalls mit der Braut sprechen wollten und Kate den Verkehr möglicherweise aufhielt. Betrachtet man die Bilder des Empfangs sieht man zwar, dass die Situation noch nicht so brenzlig war, wie es vielleicht für William aussah, aber möglicherweise handelte er präventiv. Und ob Kate es ihm so übel nahm, weiss auch nur das Paar. Denn die beiden sind bekannt dafür, sich zu necken. Doch den Reaktionen der Öffentlichkeit nach zu urteilen, hätte sich William an der Hochzeit des jordanischen Prinzen vielleicht besser etwas zurück gehalten. Egal, ob es humorvoll gemeint war, oder nicht.