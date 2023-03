Ausserdem fand es Judy James spannend, wie Harrys Handbewegungen wirken, wenn er über seine Familie und sein früheres Leben am Hof spricht: «In einer Bewegung, die zu seinem Markenzeichen geworden ist, hebt Harry seine linke Hand, wenn er über sein Leben in der königlichen Familie spricht, und wirft sie auf die linke Seite, um eine Distanzierung zu zeigen.» Damit würde er suggerieren, dass der Lebensabschnitt als Royal in seiner Vergangenheit liege. Dies verdeutliche er auch verbal mit Ausdrücken wie «dieses Leben», wozu ein non-verbaler Ausdruck kommt, eine Geste, die andeutet, dass er etwas, das Leben am königlichen Hof, von sich schiebt.