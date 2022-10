Wie kam es zum Bruch zwischen Kronprinz Frederik und seinem Bruder Joachim?

So geschehen ist das bei Kronprinz Frederik von Dänemark (54) und seinem jüngeren Bruder Prinz Joachim (53). Während ihrer Kindheit und Jugend waren Frederik und Joachim wie Pech und Schwefel, hielten zusammen, komme was wolle. Die Eltern, Königin Margrethe (82) und Prinz Henrik (†83) waren viel unterwegs, hatten wenig Zeit für ihre Söhne. Also wuchsen die Jungs in der Obhut von Kindermädchen und im Internat auf – und gaben sich gegenseitig Halt und das Gefühl einer Familie. Im Internat École des Roches in der Normandie in Frankreich soll vor allem der ältere Frederik froh um die Gesellschaft seines jüngeren Bruders gewesen sein, da dieser auf ihn aufpasste, auf den er sich immer verlassen konnte.