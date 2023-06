Prinz Hussein und Rajwa sind verheiratet

Es ist zweifellos die Royal-Hochzeit des Jahres. Am Donnerstagnachmittag haben sich der jordanische Kronprinz Hussein bin Abdullah (28) und Rajwa Khalid Alseif (29) das Jawort gegeben. Bei der Zeremonie im Zahran-Palast in Amman waren zahlreiche prominente Gäste zugegen. So gehörte First Lady Jill Biden (71) nach der vollzogenen Eheschliessung zu den ersten Gratulantinnen. Auch der britische Thronfolger Prinz William (40) und seine Ehefrau Prinzessin Kate (41) sowie viele weitere europäische und internationale Royals wohnten der Zeremonie bei.