Kronprinzessin Mary darf endlich wieder nach Australien reisen

Jetzt öffnet Australien seine Tore wieder langsam und gestattet es vollständig Geimpften, wieder einzureisen. Eine Erleichterung für die Ehefrau von Kronprinz Frederik (53) und gebürtige Australierin. Ein freies Zeitfenster in ihrem Kalender erlaubte es ihr, für wenige Tage in ihre Heimat zu reisen und ihre Liebsten endlich wieder in die Arme zu schliessen. Wie «Adelswelt» berichtet, wurde sie allerdings von Paparazzi auf Schritt und Tritt verfolgt. Das scheint Mary allerdings nicht weiter gestört zu haben und sie genoss die Zeit in Tasmanien, stöberte in verschiedenen Geschäften, gönnte sich in Cafés eine Auszeit und machte einen Ausflug mit ihrer besten Freundin Amber Petty.