Dänische Royal-Hunde in Weihnachtsstimmung

Langsam aber sicher weihnachtet es sehr – morgen kommt sogar schon der Samichlaus zu Besuch. Und so ist inzwischen auch der dänische Königspalast festlich geschmückt und die Familie um Kronprinz Frederik (54) stimmt sich langsam für das Weihnachtsfest ein. Im wunderschön geschmückten Daheim, das durch und durch den skandinavischen Lebensstil «Hygge» ausstrahlt, zeigen sie auf Instagram einen ganz privaten Einblick in ihre vier Wände. Das Cheminée brennt und am Kaminsims hängen bereits die grossen Strümpfe, in die der Samichlaus so allerlei Geschenke in der Nacht von heute auf morgen stecken wird.