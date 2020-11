Die emotionalen Szenen haben mit dem Inhalt der Rede zu tun. Marys Mutter Henrietta Donaldson starb 1997 im Alter von 55 Jahren nach einer Herz-Operation. Die gebürtige Australierin war da gerade mal 25. In einer öffentlichen Mitteilung schrieb die dänische Royal einst: «Als ich meine Mutter verlor, fühlte es sich an, als würde meine Welt ins Stocken geraten. Gleichzeitig ging das Leben aller anderen weiter. Es war schwer zu akzeptieren, dass das Leben so weiterging und ich mich mit meiner Trauer allein fühlte.»