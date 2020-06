Kronprinzessin Mette-Marit trauert um ihren Stiefvater

Demnach schloss Mette-Marits Stiefvater seine Augen bereits am 15. Juni für immer. Die Beisetzung findet heute Freitag in der Oddernes-Kapelle in Kristiansand, Norwegen, statt. Über Magnar Alfred Fjeldvær ist nicht viel bekannt, da er das Rampenlicht nicht suchte. Beim Verstorbenen handelt es sich um den Partner von Mette-Marits Mutter Marit Tjessem. Die Liebe zwischen Magnar und Marit wurde im Jahr 2011 erstmals offiziell, als sie gemeinsam zur Geburtstagsfeier von Kronprinz Haakon, 46, erschienen.