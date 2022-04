Seit dem 20. März feiert die Welt den meteorologischen Frühling und auch wenn sich die Temperaturen in der Schweiz noch etwas zieren, hoffen viele auf den wirklich gefühlten Frühling, dass die Blümchen spriessen, die Bienen summen und das Leben wieder draussen stattfinden kann. Doch in Schweden sieht die Welt, beziehungsweise die Jahreszeitenlust, noch etwas anders aus – zumindest bei einigen Vertretern des Königshauses. Kronprinzessin Victoria (44) unternahm vergangenes Wochenende gemeinsam mit Ehemann Prinz Daniel (48), Tochter Prinzessin Estelle (10) und Sonn Prinz Oscar (6) einen Ausflug ins Eishotel in Jukkasjärvi, am oberen Zipfel des Landes.