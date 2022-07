Kronprinzessin Victoria und das Horror-Schloss von Stockholm

Ist das Schloss verflucht?

Auch Schlossverwalter Erik Kampmann kommt auf die Geschichte des Palastes zu sprechen, aber die wird sehr schnell etwas düster. Denn Kampmann berichtet, dass das Schloss 1697 komplett abbrannte – just in dem Moment, in dem es umgebaut werden sollte. Ein schlechtes Omen? War das Schloss verflucht? Denn möglicherweise haben die Leichen auf dem alten Friedhof nebenan sich in ihrer Totenruhe gestört gefühlt. 1754 wurde der Bau des Schlosses allerdings beendet und als Hauptsitz der Könige bewohnt.