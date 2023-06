Unter royalen Augen

Zum Midsommar gibt's eine grosse Hochzeitssause

Vom 20. bis 26. Juni finden in Skandinavien die Festlichkeiten zum Midsommar, also der Sommersonnenwende statt. Auch in Schweden wird aus diesem Anlass ordentlich gefeiert und so dürfen Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel Zeugen eines ganz besonderen Spektakels werden.