Lady Louise steht lebensverändernde Entscheidung bevor

Wo bereits unsereins also dem 18. Geburtstag freudig, aber vielleicht auch etwas nervös entgegengefiebert hat oder noch entgegenblickt, ist die Volljährigkeit für Lady Louise, 17, noch mit einer viel grösseren Entscheidung verknüpft als derjenigen, ob sie gleich mit Fahrstunden beginnt oder das noch etwas rausschiebt. Wenn sie am 8. November nämlich in den neuen Lebensabschnitt startet, muss sie sich entscheiden, ob sie diesen weiterhin als Lady in Angriff nimmt – oder doch als Prinzessin.