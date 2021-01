Adamo Canto beklaute aber nicht nur die Queen, sondern auch die anderen Angestellten. Wie die «Daily Mail» schreibt, bediente er sich in den Schliessfächern seiner Kollegen und ergatterte wertvolle Medaillen. Eine davon gehört dem «Master of the Household» Tony Johnstone-Burt. Der bemerkte den Diebstahl, als er die Medaille für einen traditionellen Anlass anziehen wollte. Bald kam ihm zu Ohren, dass gestohlene Objekte auf E-Bay zum Verkauf angeboten werden.