Das wäre durchaus nachvollziehbar. Üblicherweise stehen Königinnen (oder andere gekrönte Häupter) über der Politik. Einfach mal schön eine Wahlempfehlung abgeben und sich in die Politik einmischen? Grosser, grosser Faux-pas. Vielleicht käst das die Letizia an, wer weiss. Ihren Job erfüllt sie trotzdem recht pflichtbewusst. Selbst wenn sie mit der einen oder anderen radikalen Modernisierungsidee bereits an den spanischen Palastmauern gescheitert wäre. Willkommen im spannendsten Dilemma zeitgenössischer Monarchien.