Das ehemalige Paar lernte sich im Jahr 2003 in Kanada kennen – der Heimat von Autumn. Peter, der als Sportmarketing-Berater arbeitet, traf seine spätere Frau am Formel-1-Grand-Prix in Montreal. Fünf Jahre später heirateten die beiden in der St. George's Chapel Windsor Castle und wurden Eltern von Savannah, 9, und Isla, 7. Peter und Autumn galten stets als Traumpaar.