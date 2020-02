Ein Thronfolger oder eine Thronfolgerin müsse protestantischen Glaubens und in Schweden getauft sein. Und er oder sie müsse in Schweden aufwachsen. Svante Lindqvist zufolge heisst das, Leonore müsste «ab einem Alter von ungefähr sechs Jahren in Schweden aufwachsen und ihre gesamte Schulbildung in Schweden absolvieren. Sie muss Schwedin sein, einwandfrei Schwedisch sprechen und in Schweden Abitur machen», wie er von der Zeitung «Aftondbladet» zitiert wird.