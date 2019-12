Der Heimat-Besuch hat der Prinzessin gefallen

Madeleine macht klar, wie wichtig ihr die Familie ist

Mit ihrem Auftritt bei der Nobelpreis-Verleihung in Stockholm am vergangenen Dienstag hat Prinzessin Madeleine ihrer Familie, dem schwedischen Volk und den Royal-Fans gezeigt, wie wichtig ihr ihre Heimat ist. Jetzt doppelt die Wahl-Amerikanerin in einem Instagram-Post nach.