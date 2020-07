Madeleine bleibt also auch Schweden verbunden. Nur schon wegen der Arbeit: Schliesslich amtet sie weiterhin offiziell als schwedische Prinzessin. Aber natürlich auch wegen ihrer Familie, die sie normalerweise den Sommer hindurch in Schweden besucht. Ob das dieses Jahr möglich sein wird, bleibt wegen Corona jedoch unklar. Umso schöner, dass sie die Familie auch in den USA so wohlfühlt.