Madeleines Besuch in der Heimat nimmt ein trauriges Ende

Allerdings, so stellt sich nun heraus, fällt das Ende der Familienferien gehörig ins Wasser. Denn statt von ihren Eltern König Carl Gustaf, 75, und Königin Silvia, 78, liebevoll in die Wahlheimat entlassen zu werden, dürfen sich diese gar nicht mehr erst blicken lassen und sich isolieren. Wie der schwedische Hof am Dienstag mitgeteilt hat, ist das schwedische Königspaar am Coronavirus erkrankt.