Marius Borg Høiby ist Geringverdiener

Es klingt beinahe wie aus einem Märchen: Mama verliebt sich in einen Prinzen, heiratet ihn und zieht gemeinsam mit dem Sohn aus einer früheren Beziehung in sein Schloss. Dieses Szenario, das nach einer kitschigen, amerikanischen Romcom klingt, passt 1:1 auf Marius Borg Høiby (27) und seine Mutter Mette-Marit (51) zu. Nur nutzt er die durch den Stief-Papa, Kronprinz Haakon (51), gewonnen Privilegien (auch aus monetärer Sicht) nicht für die Finanzierung eines Studiums an einer renommierten Uni, sondern, um sich aus der Verantwortung zu stehlen: Partys, Drogen und Alkohol anstatt Stabilität und ein sicheres Einkommen.