Märtha Louise: ihr Schamane will sie heiraten

Die norwegische Royal scheint das nicht zu stören. Der Himmel des Paares hängt offenbar nach wie vor voller Geigen. So tönt es zumindest in einem Interview, dass Durek Verret der Zeitschrift «Bunte» gab: «Märtha ist meine Traumfrau. Ich könnte mir ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen», sagt er und macht auch klar, was er uns seine Liebste von den Schlagzeilen über ihre Beziehung halten: «Egal, was die Leute über uns sagen, es ist unser Leben.»