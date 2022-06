Märtha Louise und ihrem Schamanen schlägt Rassismus entgegen

Durek Verrett, der mit Märtha Louise in den USA lebt, nimmt in seinen Beobachtungen sogar Bezug auf die Netflix-Hitserie «Bridgerton». In dieser seien Weisse und Dunkelhäutige gleichermassen Mitglieder des Hochadels, das ein oder andere Mal wird es sogar thematisiert, dass es nicht immer leicht für die Dunkelhäutigen gewesen sei, in der High Society akzeptiert zu werden, bis der König eine Dunkelhäutige heiratete. «Die Leute wollen das im Fernsehen sehen, aber sie wollen die echten ‹Bridgertons› nicht. Doch das sind wir nun mal!», sagt Durek Verrett.