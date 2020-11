Am 30. September – dem Geburtstag ihres Vaters – äusserte sich Leah zum ersten Mal auf Instagram zur Tragödie. «Ich vermisse ihn so sehr und ich wünschte, die Dinge wären anders», schrieb sie. Sie habe sich «innerlich gebrochen» gefühlt. Was sie durchmachen musste, habe sie nicht stärker oder mutiger gemacht – «Aber es machte mir bewusst, wie stark ich bereits war.»