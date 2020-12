Auszeichnung für Maud Angelica Behn

Märtha Louises Tochter ist die «mutigste Frau des Jahres»

Mit ihrer emotionalen Rede an der Trauerfeier für ihren Vater Ari Behn berührte und beeindruckte Maud Angelica vor einem knappen Jahr das norwegische Volk. Nun wurde die älteste Tochter von Märtha Louise als «Bravest Woman of the Year» ausgezeichnet. Die Prinzessin ist mächtig stolz auf ihr Kind.