Märtha Louises Verlobter datete vor ihr Männer

(Beinahe) Liebe auf den ersten Blick

Für Prinzessin Märtha Louise war dann beim ersten Date schon klar, dass Durek der Richtige ist. «Ich liebe Dureks Weisheit, Humor, seine Tiefe und ich kann mit ihm über alles sprechen und er versteht mich. Ach ja, und er sieht sehr gut aus», schwärmt sie in ihrem Podcast. Auch Durek ist voll des Lobes für seine zukünftige Ehefrau: «Ich liebe an ihr vor allem, dass sie eine tolle Mutter ist. Sie gibt ihren Kindern so viele Liebe, aber auch so viel Raum zum Wachsen. Ich liebe ihre Grimassen. Ich liebe alles an ihr. Ich liebe die Luft, die sie atmet.»