Mentale Gesundheit ist wichtiger als die Pflicht

Meghan braucht jetzt die Unterstützung der Familie

William, Kate und Harry gründeten einst eine Stiftung, die den offenen Umgang mit psychischen Problemen proklamiert. Nun, so scheint es, ist eine von ihnen, eine Royal, in Not. Herzogin Meghan verlässt England, um in Kanada wieder glücklich zu sein. Fehlt Kate und William das Verständnis für das, was Meghan gerade durchmacht?