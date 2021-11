Meghan, das war wohl nichts mit Privatsphäre

Als wäre es ein Mantra, wiederholten Herzogin Meghan, 40, und ihr Ehemann Prinz Harry, 37, immer wieder den gleichen Spruch: «Wir wünschen uns mit dem Austritt aus den royalen Ämtern mehr Privatsphäre.» Auch mit ihrem Umzug in die USA verfolgten die beiden dieses Ziel und wollten vor allem ihren Kindern Archie, 2, und Lilibet, 5 Monate, ersparen, was Harry als Kind erleben musste. Nämlich auf Schritt und Tritt von Paparazzi verfolgt zu werden und unter ständiger Beobachtung zu stehen. Besonders Prinz Harry setzte dieser Zustand in England immer stärker zu und riss alte Wunden und Erinnerungen an den Tod seiner Mutter Lady Diana auf. «Ich muss meine Familie schützen», erklärt sich der abtrünnige Prinz.