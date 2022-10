Trotz ihres angespannten Verhältnisses zum britischen Königshaus sieht Meghan in der beliebten Monarchin ein grosses Vorbild. Gerade in Bezug auf ihr Selbstverständnis als Frau: «Was wunderschön ist: Das Erbe seiner Grossmutter anzusehen, das sie an so vielen Fronten zu hinterlassen in der Lage war. Sicherlich, bezogen auf weibliche Führung, ist sie das leuchtendste Beispiel dafür, wie so etwas aussehen kann.»