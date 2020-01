Was der Rückzug genau bedeutet und was Harry und Meghan in Zukunft beruflich genau machen wollen, steht noch in den Sternen. Auf ihrer neuen Website «sussexroyal.com», die sie zeitgleich mit dem Statement publik machten, erklärt das Paar, dass man gemeinnützige Projekte machen wolle. Royal-Fans rätseln nun darüber, wie Harry und Meghan in Zukunft Geld verdienen wollen. Auch wenn das Paar ein geschätztes Vermögen von rund 40 Millionen Franken haben soll – bei diesem Lifestyle dürfte das keine Ewigkeit ausreichen. Eine Frage, über die man sich im Netz den Kopf zerbricht, ist, ob die ehemalige «Suits»-Darstellerin wieder schauspielern wird. Auf der Redaktion von schweizer-illustrierte.ch sieht man dieses Szenario als wenig realistisch, da Meghan kurz vor ihrer Hochzeit mit Harry bekannt gegeben hat, dass sie ihre Erfüllung in der karitativen Arbeit gefunden habe. Besonders liegen ihr die Frauenrechte am Herzen.