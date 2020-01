Sie habe vollstes Verständnis dafür, dass die Entscheidung aus Harrys Wunsch gewachsen sei, die eigene Familie zu beschützen, ergänzt die Moderatorin. «Wer fühlt denn nicht so? Wer kann denn nicht nachvollziehen, was es bedeutet, so eine Entscheidung zu treffen?», fragt sie sich. Harry würde all das aufgeben, was er ein Leben lang kannte – und wage ein neues Leben, um die «ehrlichste Version seiner selbst» zu sein. Winfrey: «Wer sind wir, dass wir das verurteilen?» Der Prinz habe getan, was er für seine Familie tun musste.