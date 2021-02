Am Donnerstag hat ein britischer Richter am Londoner High Court im Falle ihrer Klage gegen «Associated Newspapers» wegen Datenschutz- und Urheberrechtsverletzungen zu ihren Gunsten entschieden. Es ging um einen Artikel, der am 5. Februar 2019 erschienen ist. Darin veröffentlichte die Zeitung «Mail On Sunday» einen handgeschriebenen Brief, der ihr Vater Thomas Markle, 76, im August 2018 an seine Tochter geschickt hatte.