Meghan & Harry gehen raus, Kate & William springen ein

Ende 2019 verbrachten Prinz Harry, 36, und Herzogin Meghan, 39, einige Wochen in Kanada. Wer hätte damals gedacht, dass dies der Beginn einer neuen Ära wird? Es war am 8. Januar, als die Herzogin und der Herzog von Sussex die Bombe platzen liessen. «Nach vielen Monaten des Nachdenkens und der internen Debatten haben wir beschlossen, in diesem Jahr einen Übergang zu machen und uns eine progressive Rolle innerhalb dieser Institution herauszuarbeiten», hiess es im Statement, das Harry und Meghan an diesem Tag auf Instagram posteten. Sie wollten als «hochrangige Royals» zurücktreten und finanziell unabhängig werden, wie sie schrieben, versicherten jedoch gleichzeitig, die Queen weiterhin unterstützen zu wollen.