Das kommt nicht überraschend. Meghan Markle hatte von Anfang an einen schwierigen Stand beim britischen Volk. Nachdem das Märchen vom Aschenputtel (eine Bürgerliche verliebt sich in einen Prinzen) abgelutscht war, konnte die ehemalige Schauspielerin eigentlich nichts mehr richtig machen. Egal, was sie tat – sie bekam aufs Dach. Das Narrativ der manipulierenden Strippenzieherin war schnell geschrieben. Und – so läuft das auch an der Highschool – so schnell kommt man aus einer Schublade auch nicht mehr raus.