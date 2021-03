Meghan-Kritiker Piers Morgan bereut seine Vorwürfe nicht

Dorthin zurückkehren wird er in naher Zukunft nicht. Morgan hat durch sein Verhalten in der Sendung zum Interview von Prinz Harry, 36, und Herzogin Meghan mit Oprah Winfrey, 67, seinen Job verloren. In einem Kommentar in der «Mail on Sunday» erklärte der Moderator nun, wie es zu seinem Abgang gekommen ist.