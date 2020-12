Meghan meldet sich zum ersten Mal nach der Fehlgeburt

Sie findet, dass diese Menschen, die sich in Zeiten der Unsicherheit und Ungewissheit selbst zurücknehmen, viel mehr Beachtung verdient hätten. Dank ihnen zieht sie auch ein positives Fazit aus der Krise: «Wir haben das Gute in den Menschen, in unseren Nachbarn und in ganzen Gemeinschaften gesehen, die nicht wegschauten, als Nachbarn hungerten», sagt Herzogin Meghan. Und weiter: «Sie haben uns allen gezeigt, dass wir selbst in den dunkelsten Zeiten, wenn wir uns zusammenschliessen, die Macht haben, andere daran zu erinnern, dass es Hoffnung gibt.»