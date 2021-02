Meghan «Duchess of Sussex» Markle geht als unfreiwillige Königin der Schlagzeilen in die Geschichte ein. Allerhand musste sie sich in den vergangenen Jahren anhören. Was sie «falsch» gemacht hat? Nun, sie hat sich in einen Prinzen verliebt. Inzwischen aber wissen wir, dass das nur im Märchen gut kommt (selbst wenn die ungefragte Küsserei der Märchenprinzen nach modernen Standards etwas irritiert).