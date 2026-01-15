Meghan reist mit einer Bedingung

Denn die Zeit für eine Versöhnung mit König Charles III. (77) ist begrenzt. Zwar soll der Monarch seine Krebstherapie dieses Jahr reduzieren können, doch das Verhältnis zu seinem Sohn und dessen Ehefrau gilt als schwer belastet. Die öffentlich erhobenen Vorwürfe lasten seit Jahren auf ihm – schwerer als jede Krone. Auch Harry und Meghan wissen: Sollte sich das Paar weiterhin weigern, auf den König zuzugehen, gemeinsame Bilder zuzulassen und zu bestätigen, dass Charles seine beiden Enkel nach Jahren wieder persönlich sieht, dürfte ihnen das ein Grossteil der Bevölkerung nie verzeihen.