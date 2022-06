Meghan steht ein prekäres Wochenende bevor

Es ist also nicht verwunderlich, dass Meghan vor dem Besuch in England ziemlich nervös sein dürfte, denn auch ihr ist bewusst, dass die Familie rund um die Queen wahrscheinlich nicht gerade gut auf die Schauspielerin zu sprechen sein wird. Die Queen selbst scheint ihrem Enkel und dessen Ehefrau nicht mehr sehr böse zu sein, sie hat die beiden sogar bereits im April zur Tea Time getroffen, als Harry und Meghan während ihres Besuchs bei den Invictus Games in Den Haag einen Abstecher nach England machten, um die Königin zu besuchen. Dieses Mal wird es aber das erste Mal sein, dass die Queen ihre Ur-Enkelin Lilibet kennenlernt – und sogar mit ihr zusammen deren ersten Geburtstag feiert.