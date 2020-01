Dieses sieht drastische Änderungen vor: So wollen die von Sussex' unter anderem in Zukunft nicht mehr das «Royal Rota» System wahren. Diese Vereinbarung besagte, dass gewisse britische Medien (unter anderem The Daily Express, The Daily Mail, The Daily Mirror, The Evening Standard, The Telegraph, The Times, The Sun) Vorrang auf exklusive Informationen und Bilder der royalen Familie hatten.