Meghan und Harry sind angeblich in Quarantäne

In häuslicher Isolation ist auch Meghans beste Freundin Jessica Mulroney, 41. Die Stylistin verlässt ihre eigenen vier Wände nicht mehr, um sich vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Deshalb feiert sie auch ihren Geburtstag in Quarantäne, wie sie auf Instagram mitteilte. Böse darüber sei sie aber nicht, so Mulroney.