«Meghan und Harry sind nichts als Katastrophentouristen»

Startdatum von «With Love, Meghan» wird verschoben

Die Brandkatastrophe in Los Angeles betrifft die Sussexes auch in einem weiteren Punkt: Ursprünglich wäre die Netflixserie «With Love, Meghan» am Mittwoch angelaufen. Jetzt wurde das Startdatum «auf Wunsch von Meghan und mit der vollen Unterstützung von Netflix» verlegt, wie die Seite «Tulum» schreibt. «Ich bin meinen Partnern bei Netflix dankbar, dass sie mich bei der Verzögerung des Starts unterstützt haben, da wir uns auf die Bedürfnisse derjenigen konzentrieren, die von den Waldbränden in meinem Heimatstaat Kalifornien betroffen sind», wird Herzogin Meghan zitiert. Das neue Startdatum ist der 4. März 2025.