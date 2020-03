Meghan und Harry sorgen mit Corona-Verhaltenstipps für Ärger

Die von Harry und Meghan wohl gut gemeinten Verhaltenstipps stossen bei vielen Followern auf harsche Kritik. Dass ein royales Paar den Normalos Verhaltenstipps zur Lebensführung geben will, empfinden viele User herablassend. «Bitte hört auf damit. Wir, die gewöhnlichen Menschen, brauchen keinen Rat von Menschen, die in eisernen Türmen ohne Bezug zur Welt leben und die von eigenem Sicherheitspersonal bewacht sind, das ihnen Essen und alles andere, was sie benötigen, besorgt. Wir müssen uns mit leeren Regalen herumschlagen und hoffen und beten, dass wir das Killer-Virus während unseres Einkaufs im Laden nicht bekommen. Gebt die 20 Millionen britisches Pfund zurück an den Staat, damit er in der Krise helfen kann», schreibt ein User erbost.