So steigt Oprah etwa so ein: «Warst du still oder wurdest du still gemacht?» Direkt den Finger in die Wunde, so kennen wir das von Winfrey. Denn Royal-Fans sind sich auch ein Jahr nachdem Harry und Meghan dem Palast den Rücken gekehrt haben, nicht einig, wer hier eigentlich woran die Schuld trägt.