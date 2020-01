Gestern Montag um 14 Uhr war es so weit: In der Long Library auf Schloss Sandringham wurde über die Zukunft von Prinz Harry, 35, und Herzogin Meghan, 38, beraten. Anwesend beim Krisengipfel waren Familienoberhaupt Queen Elizabeth II., 93, Prinz Charles, 71, Prinz William, 37, und Prinz Harry, sowie deren wichtigsten Berater. Meghan, die derzeit mit ihrem Sohn Archie in Kanada weilt, soll gemäss britischer Medien per Telefon zugeschaltet worden sein.