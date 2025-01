Meghans Instagram interessiert die Royals nicht

Herzogin Meghan versucht sich seit Neustem als Influencerin, wie es scheint. «New Year, New Me», also «Neues Jahr, neues Ich» könnte ihre Devise zu lauten. Ihre neue Kochshow «With Love, Meghan», die am 15. Januar auf Netflix erscheint, wird mit Begeisterung, aber auch mit Skepsis erwartet. Jetzt hat die ehemalige Schauspielerin auch einen neuen Instagram-Account. Unter dem schlichten, aber passenden Namen «meghan» hat sie bereits drei Beiträge gepostet, auf denen sie sich nahbar und natürlich zeigt. Ihr neuester Post etwa erinnert an ihren verstorbenen Hund Guy.