2018 hat sie in die englische Königsfamilie eingeheiratet (streng genommen ist sie ja keine Prinzessin. Jetzt spalten wir hier aber bitte keine Haare Freunde, ja?) Logischerweise wissen die sich schlau fühlenden Eltern, dass sie den Prinzessinnen-to-be in ihrem Leben die Heiraten-Option knallhart verschwiegen haben. Aber eben. Es gibt sie. Und deshalb fühlte sich die Hochzeit von Meghan und Harry am 19. Mai 2018 auch wie die Erfüllung eines kollektiven Kleinmädchen-Traums an. Einige von uns wollten vielleicht irgendwann auch mal Prinzessin werden. Das emotionale Band zur Markle war demnach schnell geklöppelt.