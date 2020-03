Ins Auge gesprungen ist der Royal-Expertin auch das Zusammenspiel zwischen Herzogin Meghan und Prinz Harry mit dessen Bruder Prinz William, 37, und Herzogin Kate, 38. Respektive eben gerade das fehlende Zusammenspiel: Helm zeigt sich überrascht davon, dass die jungen Royals so auf Distanz geblieben sind. Ihr Umgang sei nicht unbedingt so herzlich gewesen, wie man es in einer Familie erwartet. Stattdessen hätten sich die «Fab four» wie flüchtige Bekannte benommen. «Zwar haben sie sich mündlich in der Kirche begrüsst, doch danach nicht miteinander gesprochen.» Herzogin Kate habe zudem den ganzen Gottesdienst über sehr traurig und ernst gewirkt. «Man kommt so nicht umhin zu glauben, dass an den Streit-Gerüchten wirklich etwas dran ist.»