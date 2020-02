Sie frage sich, was «um alles in der Welt» mit Harry passiert sei, den sie damals als charismatischen, hilfsbereiten und mit guten Manieren ausgestatteten Mann kennengelernt hatte, fährt Levin fort. «Warum ist er in der seltsamen und heimtückischen Lage, sich mit seiner Frau gegen eine liebevollen Familie zu stellen, zu der auch die 93-jährige Grossmutter gehört, die er sehr liebt und die sein Fels war?», so die Autorin fassungslos. Die Sprache des Statements sei gestelzt, kalt und kleinlich, die Gefühle jugendlich und wütend, ergänzt sie. Die beiden seien mit ihrer Intervention schlecht beraten worden – wenn überhaupt.