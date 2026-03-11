Mette-Marit schweigt aus gesundheitlichen Gründen

Zu all den eben erwähnten Punkten kommt ihre gesundheitliche Belastung: Die seit Jahren an Lungenfibrose erkrankte Kronprinzessin benötigt offenbar dringend Ruhe und gezielte medizinische Betreuung. Der Palast hat nun ein neues Gesundheitsupdate veröffentlicht. Gegenüber dem norwegischen Sender «TV2» erklärte der Hof: «Wie bekannt ist, leidet die Kronprinzessin an der chronischen Erkrankung Lungenfibrose. Wie wir im Dezember mitgeteilt haben, hat sich der Gesundheitszustand der Kronprinzessin in letzter Zeit deutlich verschlechtert, und es wurden Vorbereitungen für eine Beurteilung im Hinblick auf eine Lungentransplantation getroffen.» Weiter heisst es, sie habe einen «zunehmenden Bedarf an massgeschneiderter Bewegung, Ruhe und Erholung, und ihr offizielles Programm wird an ihren Gesundheitszustand angepasst.»