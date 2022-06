Mike Tindall beleidigt angeblich Prinz Harry

Komplett ignoriert

Bereits einen Tag zuvor war die Stimmung zwischen Mike Tindall und Prinz Harry unterkühlt. Am Dankesgottesdienst in der St. Paul's-Kathedrale nahmen beide mit ihren Ehefrauen teil. Videos zeigen, dass Harry und Herzogin Meghan (40) mit Zara Tindall in ein Gespräch vertieft sind. Mike Tindall hingegen ignorierte sie einfach komplett.